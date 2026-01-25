Emeklilik Sisteminde Kalıcı Model Yolda

emeklilik-sisteminde-kalici-model-yolda

Emeklilik sistemi değişiyor, kalıcı bir modele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ekibi, yeni bir taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tasarım, yalnızca maaş artışını değil, aynı zamanda sosyal yardımlarla entegre bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Özellikle düşük kök maaşları olan ve ekonomik zorluk çeken bireyler için yeni bir dönemin başlangıcı görülüyor. Haziran ayında hayata geçirilmesi beklenen bu yeni modelin ayrıntıları merak ediliyor.

SİSTEMDEKİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Ankara kulislerinde bu konuda net bilgiler dolaşıyor. Mevcut sistemin yükünü taşımak, her geçen gün daha da zor hale geliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de elektrik direğindeki patlamalar yangın çıkardı, mobilya atölyesi alevler içinde kaldı ve tamamen yandı.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.
Gündem

Kumyaka’da Metan Gazı Faciasında Efe Hayatını Kaybetti

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde bir baba ve oğlu, zeytinlikteki kuyuya girdiğinde metan gazı nedeniyle bayıldı. Olay, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Gündem

Fenerbahçe’de Musaba’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe'nin oyuncusu Anthony Musaba, kazanma isteğine vurgu yaparak, panik yaratacak bir durum bulunmadığını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.