Emeklilik Sisteminde Kalıcı Model Yolda

Emeklilik sistemi değişiyor, kalıcı bir modele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ekibi, yeni bir taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tasarım, yalnızca maaş artışını değil, aynı zamanda sosyal yardımlarla entegre bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Özellikle düşük kök maaşları olan ve ekonomik zorluk çeken bireyler için yeni bir dönemin başlangıcı görülüyor. Haziran ayında hayata geçirilmesi beklenen bu yeni modelin ayrıntıları merak ediliyor.

SİSTEMDEKİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Ankara kulislerinde bu konuda net bilgiler dolaşıyor. Mevcut sistemin yükünü taşımak, her geçen gün daha da zor hale geliyor.