Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

emel-muftuoglu-ve-oktay-kaynarca-yurt-disi-cikis-yasagiyla-serbest-birakildi

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin gözaltına alınmasının ardından, bugün yeni gözaltılar meydana geldi. Soruşturma çerçevesinde Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEBİ

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemlerini tamamlayan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Yapılan sorgulamanın ardından Kaynarca ve Müftüoğlu “yurt dışı çıkış yasağı” nedeniyle serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgilere göre, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya’nın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek”, “Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

OKTAY KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, “Bebek Oteli” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere savcılık tarafından davet edilen ünlü aktör Oktay Kaynarca, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

