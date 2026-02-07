Emine Erdoğan ve Kraliçe Rania’dan Kültürel Ziyaret

Emine Erdoğan, Kraliçe Rania Al Abdullah’ı Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nun girişinde samimi bir şekilde ağırladı. İki lider, sarılarak selamlaşmanın ardından sohbetlerini sürdürdü. Daha sonra, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çekinerek Medhal Salonu’na doğru geçti.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ GÖSTERİYOR

Emine Erdoğan, Kraliçe Rania ile birlikte Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman Sergisi”ni ziyaret etti. Bu sergi, kumaş üzerindeki renkli iplikler, işlemeler, resimler, el yazması kitaplar ve minyatür benzeri eserleri içeriyor. Türkiye’nin kültürel mirasını, özellikle nakış teması üzerinden çok katmanlı bir biçimde yansıtmaya amaçlayan sergide yer alan ürünler, iki liderin ilgisini çekti. Tel sarma, tel kırma, Maraş işi, hesap işi, kordon tutturma ve suzeni gibi tekniklerle yapılan nakış örnekleri de sergide sergilendi.

TARİHİ VE MODERN TASARIMLAR BİR ARADA

Ayrıca, sergide Türk kültürünün binlerce yıllık nakış zenginliğini yansıtan bitkisel desenlerle süslenmiş tarihi tekstil eserleri ve modern tasarımlar yer aldı. Emine Erdoğan ve Rania Al Abdullah, Osmanlı saray kumaşları ve nakış örnekleriyle oluşturulan giysi çalışmalarını da yakından inceledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından gelen bu ziyaretle ilgili paylaşımında, Kraliçe Rania’yı da etiketleyerek şunları ifade etti: “Ülkemizde ağırladığımız Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ile İstanbul’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Olgunlaşma Enstitülerimizin birikiminden doğan, ince işçilikle şekillenen eserlerden oluşan ‘Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman’ sergisini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.”