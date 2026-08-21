Emir Can İğrek’in Annesi Oğlunun Evlenmesini İstedi

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Emir Can İğrek ve annesi basın toplantısında yer alıyor
Emir Can İğrek, konser öncesinde annesiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak samimi anlar yaşadı.
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Türk pop müziğinin son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden Emir Can İğrek, bugün Harbiye Açıkhava’da vereceği konser öncesinde annesiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının annesi, oğlunun artık evlenmesini istediğini söyledi. Anne İğrek’in samimi sözleri dikkat çekerken, Emir Can İğrek de bu açıklama karşısında renkli anlar yaşadı.

KONSER ÖNCESİ ANNE İĞREK'TEN SAMİMİ AÇIKLAMA

Gazeteciler, ünlü şarkıcıya ve annesine evlilikle ilgili sorular yöneltti. Anne İğrek, “Benim gelin kriterim yok, ne getirirse kabulüm” ifadelerini kullandı. Bu sözler, konser öncesinde gündeme damgasını vurdu.

TEKİRDAĞ'DAN DİJİTAL PLATFORMLARA UZANAN BAŞARI

İğrek, müzik hayatına Tekirdağ’da başladı. “Nalan” ve “Müzik Kutusu” parçalarıyla dijital platformlarda adını duyurdu. Geniş bir yaş aralığına hitap eden sanatçı, konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu etkileşimlerle gündeme geliyor. Sahne performansları sırasında hayranlarıyla diyalog kuran İğrek, bu anlarla sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

BURDUR KONSERİNDE MİNİK HAYRANIYLA DÜET

Burdur’daki son konserinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ön sıralarda 5 yaşında bir hayranını fark eden İğrek, onu sahneye davet etti. Küçük çocuk, sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İğrek, orkestrasına işaret vererek sevilen parçası “Tırnağın Kırılmasın”ı çaldırdı. Minik hayranı şarkının sözlerini eksiksiz söylemeye başladı. Mikrofonu tamamen çocuğa bırakan sanatçı, performansı birlikte tamamladı.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRAN PERFORMANS

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. 5 yaşındaki çocuğun şarkı sözlerini hatasız söylemesi dikkat çekti. Düet, kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Bu sürpriz performans, günün en çok konuşulan olayı olarak kayıtlara geçti.

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