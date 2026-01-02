Emlak Vergisinde Yeni Düzenleme: Artışlar Dikkat Çekiyor

Yayımlanan yeni tebliğe göre, bahsi geçen cadde ve sokaklardaki arsa ve binaların takdir değerleri doğrudan belirlenen yüksek değerlerle belirlenecek. Yapılan yasa değişikliğiyle getirilen “iki katı geçemez” sınırı bu alanlarda uygulanmayacak. Tebliğe göre bu durum, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” ifadeleriyle açıklanıyor.

YÜZDE 1000’E VARAN DEĞER ARTIŞLARI

Bazı bölgelerde takdir komisyonları tarafından 2025 yılında yapılan değer artışlarının yüzde 1000’e kadar ulaştığı bildirildi. Yeni cadde veya sokak oluşması durumunda mükellefler, emlak vergilerini indirimli yasal oranlara göre değil, belirlenen bu yüksek takdir değerlerine göre ödeyecek. Bu durum, özellikle yenilikçi yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde ikamet eden ev ve arsa sahipleri için ağır bir mali yük olarak ortaya çıkabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ARTIRIMI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni tebliğ ile birlikte, emlak vergisinin artış yöntemi de netleştirilmiş durumda. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında artış, takdir komisyonları değil, yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanacak. Bu konuya ilişkin tebliğde şu açıklama yer alıyor: “2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.”

YENİ BİNA VE MÜLKİYET DEĞİŞİMİNDE VERGİ HESAPLAMASI

Tebliğde öne çıkan bir diğer konu ise yeni bina inşası veya mülkiyet değişiklikleri oldu. Binanın veya arazinin el değiştirmesi, değerindeki yüzde 25’i aşan artış ya da azalış durumlarında, takdir komisyonlarının belirlediği değerler geçerli olacağı belirtildi. Durumun detayları ise şu şekilde ifade edildi: “2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak, ancak bu değerler, ilk yıl olan 2026 yılında, 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.”

EV VE ARSA SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI!

Söz konusu yeni düzenleme, özellikle yeni caddelerde ve sokaklarda taşınmazı bulunan mükelleflerin emlak vergisi yükünü önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip. Uzmanlar, 2026 yılı öncesinde taşınmaz sahiplerinin kendi bölgelerindeki takdir komisyonları kararlarını titizlikle incelemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.