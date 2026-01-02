Emlak Vergisindeki Yeni Düzenlemeler Önemli Etkiler Yaratacak

Yayımlanan tebliğe göre, yeni cadde ve sokaklarda bulunan arsa ve yapıların değerleri, takdir komisyonları tarafından belirlenen yüksek bedeller esas alınarak değerlendirilecek. Bu alanlarda yasa değişikliği ile uygulanan “iki katı geçemez” kısıtlaması geçerli olmayacak. Tebliğde bu durum, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” ifadeleriyle açıklanıyor.

YÜZDE 1000’E VARAN ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bazı bölgelerde takdir komisyonlarının 2025 yılı itibarıyla yüzde 1000’e varan değer artışları gerçekleştirdiği bildiriliyor. Yeni bir cadde veya sokak oluştuğunda, mükellefler emlak vergilerini yasal indirim oranları yerine bu yüksek takdir değerleri üzerinden ödeyecek. Bu durum, özellikle yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerdeki ev ve arsa sahipleri üzerinde önemli bir mali yük oluşturuyor.

EMLAK VERGİSİ ARTIŞLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Tebliğ ile, emlak vergilerinin gelecekteki artış yöntemleri de açıklığa kavuştu. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında artış, takdir komisyonları yerine yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenecek. Düzenleme, “2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.” şeklinde ifade ediliyor.

YENİ BİNA VE MÜLKİYET DEĞİŞİMİNDE VERGİ NASIL HESAPLANACAK?

Tebliğde, yeni bina inşası veya mülkiyet değişikliği durumları hakkında da önemli bilgiler veriliyor. Bina veya arazinin el değiştirmesi, değerinde yüzde 25’i aşan artış veya azalış yaşanması ya da yeni bina yapılması durumunda, takdir komisyonları tarafından belirlenen değerler geçerli olacak. “2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak, ancak bu değerler, ilk yıl olan 2026 yılında, 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.” ifadesiyle belirtildi.

EV VE ARSA SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK UYARI!

Bu yeni düzenleme, yeni açılan cadde ve sokaklarda taşınmaz sahibi olan mükellefler için emlak vergisi yükümlülüğünü ciddi şekilde artırabilir. Uzmanlar, taşınmaz sahiplerinin 2026 yılı öncesinde bulundukları bölgenin takdir komisyonu kararlarını dikkatle gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.