Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı: Türk Bayrağına Saldıran 6 Kişi Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, söz konusu görüntülerde saldırının planlayıcılarından biri olarak değerlendirilen İ.K.’nın da aralarında bulunduğu altı kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana gelen olaylarla ilgili paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.” denildi.

BAYRAĞIMIZIN ANLAMI

Ayrıca, ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın milletin bağımsızlık iradesinin en büyük simgesi olduğuna vurgu yapıldı. Bayrağın, vatan uğruna verilen mücadelenin, geçmiş nesillerin canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin bir temsilcisi olduğu ifade edildi. Şehitlerin aziz hatırasını ve gazilerin gösterdiği fedakarlığı da bu simginin yaşattığı belirtildi.

OLAYLARIN FAİLLERİ YAKALANDI

Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen konser esnasında meydana gelen olaylar sonucu, İ.K., M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. isimli altı şahsın tespit edilerek yakalandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.