Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı: Türk Bayrağına Saldıran 6 Kişi Yakalandı

emniyet-genel-mudurlugu-aciklama-yapti-turk-bayragina-saldiran-6-kisi-yakalandi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, söz konusu görüntülerde saldırının planlayıcılarından biri olarak değerlendirilen İ.K.’nın da aralarında bulunduğu altı kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana gelen olaylarla ilgili paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.” denildi.

BAYRAĞIMIZIN ANLAMI

Ayrıca, ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın milletin bağımsızlık iradesinin en büyük simgesi olduğuna vurgu yapıldı. Bayrağın, vatan uğruna verilen mücadelenin, geçmiş nesillerin canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin bir temsilcisi olduğu ifade edildi. Şehitlerin aziz hatırasını ve gazilerin gösterdiği fedakarlığı da bu simginin yaşattığı belirtildi.

OLAYLARIN FAİLLERİ YAKALANDI

Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen konser esnasında meydana gelen olaylar sonucu, İ.K., M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. isimli altı şahsın tespit edilerek yakalandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, yaklaşan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı ve sessizliğini nihayet bozdu.
Gündem

Arda Turan Ve Shakhtar Donetsk Final Hedefini Kaçırdı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı finalde elenerek Avrupa macerasına son verdi.
Gündem

Sevdiğim Sensin Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Sevdiği Sensin dizisi, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali yapacak. Ancak dizide bir oyuncunun ayrılacağı açıklandı.
Gündem

Hakan Safi, Sadettin Saran’la Kongre Sürecini Görüştü

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile görüşerek kulüp geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gündem

Şebnem Ferah’tan İkinci Konser Müjdesi Geldi

Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri için biletler hızla tükendi. Ancak, hayranları için yeni bir konser haberi müjdelendi.