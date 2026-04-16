Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Okul Saldırıları İçin Gözaltı Kararı

emniyet-genel-mudurlugu-nden-okul-saldirilari-icin-gozalti-karari

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL SALDIRILARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ardı ardına meydana gelen okul saldırıları, Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Yaşanan olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçerek gerekli adımları atmaya başladı.

GÖZALTILAR VE ENGELLENEN HESAPLAR

Saldırılarla bağlantılı olarak 83 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 940 sosyal medya hesabına erişim sınırı getirildi ve 93 Telegram grubu kapatıldı.

EMNİYET’TEN DETAYLI DUYURU

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: “Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır.”

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEKİ SÜREÇLER

Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü bir şekilde devam etmekte olduğu vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

