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“Emniyet Güçlerine Yönelik Dikkat”

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GEÇEN YIL YAŞANAN TRAVMA

Geçtiğimiz Eylül ayında, sabıka kaydı geniş bir geçmişe sahip bir suçlu, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti ve bu olay Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

SON BÖLÜMDE KAHREDİCİ ANLAR

Arka Sokaklar dizisinin 688’inci bölümünde, emniyet güçlerinin yaşadığı zorluklar ele alındı. Dizinin son kısmı, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından pusuya düşürülen polis memuru Kandemir’in acil destek çağrısıyla başladı. Hüsnü ve Mesut olay yerine geldiğinde, Kandemir maalesef şehit oldu.

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