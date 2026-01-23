Emre Belözoğlu’ndan Hakem Performansına Sert Eleştiriler

Trabzonspor’A MAĞLUP OLAN KASIMPAŞA’DA EMRE BELÖZOĞLU’DAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de Trabzonspor’a 2-1 yenilen Kasımpaşa’nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

HAKEM PERFORMANSI İÇİN ACİL ÇAĞRI

Belözoğlu, ülke futbolunun gelişmesi adına hakemlerin performansının hızla artırılması gerektiğini belirtti. “Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz” diyen teknik adam, hakemlerin futbolun içinden gelmediğinin aşikar olduğunu ifade etti.