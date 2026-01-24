TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara Kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa Ligi’nde gerçekleşen Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik yapılan küfürlü tezahüratlarla ilgili inceleme talebinde bulundu.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR KINANDI

Federasyon, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu kötü davranışların sporun evrensel değerleri ile bağdaşmadığını ifade etti. TBF, sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirterek yaşanan olayların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

SPORUN RUHUNA AYKIRI DAVRANIŞ

Açıklamada, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi’nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Federasyon, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen bu tür tezahüratları etkin bir şekilde kınadıklarını belirterek, Avrupa Ligi yönetiminden konunun dikkatlice araştırılmasını talep etti.