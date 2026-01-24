Meteoroloji’den Hafta Sonu Yağış ve Uyarı Açıklaması

YURT GENELİNDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısı dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak olarak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: ANTALYA

Özellikle Antalya çevresinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda güçlü rüzgar ve hortum riski bulunuyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. İç ve doğu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don olayları bekleniyor. Pus ve yer yer sisin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin mevcut olduğu ifade ediliyor. Yetkililer, bu alanlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.