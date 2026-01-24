Meteoroloji’den Hafta Sonu Yağış ve Uyarı Açıklaması

meteoroloji-den-hafta-sonu-yagis-ve-uyari-aciklamasi

YURT GENELİNDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısı dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak olarak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: ANTALYA

Özellikle Antalya çevresinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda güçlü rüzgar ve hortum riski bulunuyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. İç ve doğu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don olayları bekleniyor. Pus ve yer yer sisin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin mevcut olduğu ifade ediliyor. Yetkililer, bu alanlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara Kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahüratlar için Avrupa Ligi yönetimine inceleme talebinde bulundu.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gece 00.24'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Gündem

Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Nişantaşı'nda bir ev sahibinin, kiracıdan daireyi boşaltmasını istemesi sonucu yaşanan tahliye anlaşmazlığı mahkeme tarafından çözüme kavuşturuldu. Kiracı, yargı sürecine gitti.
Gündem

Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Oulai için teklifini güncelledi. Oulai'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Emre Belözoğlu’ndan Hakeme Sert Tepkiler Geldi

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında hakem Ali Yılmaz'ı eleştirerek, Kerem Demirbay'a verilen kırmızı kart hakkında tepki gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.