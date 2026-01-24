Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların ve dava süreçlerinin gündemdeki yeri sürekli artıyor. Bir kişi, 1 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’un Nişantaşı semtinde yer alan dairesini 20 bin TL karşılığında Suriyeli bir kiracıya kiralamıştı.

TAHLİYE TAHLİDİ TALEBİ

Üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, elinde 4 Kasım 2023 tarihli bir tahliye taahhüdü bulunduğunu belirten ev sahibi, bu tarihte kiracısını evden çıkarmak istedi. Kiralama süreci boyunca evin kira bedeli, 80 bin TL’ye kadar yükseldi.

İCRA TAKİBİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Kiracı, belirtilen tarihte evi boşaltmayı reddedince ev sahibi tahliye talebi ile icra takibi başlattı. Fakat kiracı, icra takibine itiraz ederek sürecin durmasına sebep oldu.

HUKUKİ KRİZ VE MAHKEME SÜRECİ

Ev sahibi ile kiracı arasında gelişen durumları aktaran Avukat Gizem Gonce, “İstanbul’un Nişantaşı’nda yaşanan bu kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü davası, kiracının yabancı uyruklu olmasının yarattığı hukuki zorluklar nedeniyle dikkat çekti. Mal sahibinin kiracısı olan Suriyeli, icra takibine itiraz ederek takibin durmasına yol açtı” dedi.

Ev sahibi, itiraz üzerine 5 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye başvurarak, kira sözleşmesinin geçerli olduğunu ve tahliye taahhütnamesinin hukuka uygun şekilde düzenlendiğini öne sürdü. Mahkeme, 21 Aralık 2025’te kiracının tahliye taahhüdüne itirazının haksız olduğuna karar vererek, kiracının tahliye edilmesine hükmetti. Kira sözleşmesinin devam etmesi ve kiracının tahliye taahhütnamesini düzgün bir şekilde hazırlamadığı görüşüyle davanın süresinde açılması sağlandı ve kiracı tarafın, imzanın geçerliliğini kanıtlayamadığı için itirazı reddedildi.

YARGILAMA MASRAFLARI KİRA ÇIYA YÜKLENDİ

Mahkeme, kiracının itirazının ardından yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin kiracı tarafından ödenmesine hükmetti. 7.109 TL yargılama giderinin yanı sıra 57.800 TL tutarındaki karşı vekalet ücreti de kiracının yükümlülüğünde kaldı.