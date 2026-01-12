Nizamettin Kabaiş Adalet Bakanı İle Görüşecek

Rojin Kabaiş’in ailesinin adalet mücadelesi devam ediyor. 15 aydır Rojin’in ölümü ile ilgili sorular yanıtlanmadı. Baba Nizamettin Kabaiş, Ankara’ya davet edildiklerini ve Adalet Bakanı ile görüşeceklerini belirtti. Adalet Bakanlığı’ndan gelen görüşme talebi, ailede umut ışığı oluşturdu.

ROJİN’İN KAYIP DÖNEMİNE DAİR İDDİALAR

Baba Kabaiş, dosyada birçok delil bulunduğunu ve bunların içinde kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA’nın bulunduğunu ifade etti. Kabaiş, kızının ölüm sebebinin suda boğulma olmadığını iddia ediyor. “Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok.” diyen Kabaiş, “18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. ‘Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.’ dedi.” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMANIN HIZLANDIRILMASI TALEBİ

Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Kabaiş, olayın netlik kazanmaması halinde Meclis önünde oturacağını ve açlık grevine gideceğini ifade etti.