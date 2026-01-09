En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor

En düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirleniyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, bu konuda değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu duyurdu.

BÜYÜK BİR ADIM

Emekliler için atılan bu önemli adım dolayısıyla Meclis’e teşekkür eden Işıkhan, “Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEK HIZLA GELİYOR

İlerleyen dönemlerde her bir vatandaşın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceklerini belirten Işıkhan, “Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

