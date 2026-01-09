En Düşük Emekli Maaşı İçin Yenilikçi Düzenleme Bekleniyor

AK PARTİ EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin yaklaşık 15 maddelik bir kanun teklifinin hazırlanmasını tamamladı. En düşük emekli aylığına dair kesin rakamlar, bugün gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından belirginlik kazanacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın hemen ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da netlik kazanmış durumda. Memur emeklileri için zam oranı yüzde 18.6 olurken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 12.19 oranında artış alacak. Temmuz 2025 itibarıyla 16.881 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının 18.939 TL’ye yükselmesi beklenirken, hükümetin atacağı yeni adım merakla bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Işıkhan, “Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık” diyerek sürecin ilerleyişine dair bilgi verdi. Ayrıca, “Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Beklentiler doğrultusunda, AK Parti Grup Başkanlığı’nın düzenleyeceği toplantının ardından prosedürlerin işleyeceği vurgulandı.

İKİ FARKLI SENARYO MASAYA YATIRILDI

Geçtiğimiz gün, iki farklı senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda, yüzde 12.19 oranında bir zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 18.939 TL’ye yükselebileceği belirtildi. Bu durumda, 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş artışının bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi olacağı öngörülüyor. İkinci senaryoda ise memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranındaki artış ele alındı. Buna göre, hükümetin en düşük emekli maaşını memurlara yapılan zam oranı kadar yükselterek yüzde 18.6 artırması bekleniyor. Böylece, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 20.020 TL’ye çıkması mümkün.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI KAPSAMASI BEKLENİYOR

Kısmi emeklilik veya primi en düşükten ödenen bireylerin aldığı en düşük emekli maaşının, primini tam yatırmış ve hizmet süresini tamamlamış kişiler için de geçerli olabileceği ifade ediliyor. 16.881 TL’nin üzerinde emekli maaşına sahip olanlara ise yüzde 12.19 oranında zam yapılacak. Diğer bir deyişle, 18.000 TL maaşa sahip bir emeklinin maaşı bu artışla birlikte 20.194 TL’ye yükselecek. Ancak, en düşük emekli maaşına asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış uygulanması durumunda, bu maaşın 21.438 TL’ye ulaşabileceği ve dolayısıyla 21.000 TL civarında maaş alan kişilerin en düşük emekli kategorisine dahil olabileceği belirtiliyor.