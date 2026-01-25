Endonezya’da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Endonezya’nın Batı Java eyaletine bağlı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde ciddi yağışların neden olduğu heyelan sonrası kurtarma faaliyetleri sürüyor. Cumartesi sabahı yaşanan heyelanın ardından köyün bir kısmı toprak altında kalırken, zarar gören evlerin sahipleri kayıplarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı ekiplerinin bölgede harita çalışmaları yaparak operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.

81 KİŞİ KAYIP

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, meydana gelen olayda 11 bireyin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce vatandaşın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Ayrıca, halen 82 kişinin kayıp olduğu açıklandı.