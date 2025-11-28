Endonezya’daki Şiddetli Yağışlar Can Kaybını Artırdı: 79 Ölü

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları önemli zararlara yol açtı. Ülkede son günlerde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

CAN KAYBI RAKAMLARI ARTMAKTADIR

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çarşamba gününden bu yana Sumatra’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 79’a ulaştığı bildirildi. Ayrıca, kaybolan 100’e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SEL NEDENİYLE BİNLERCE YER ETKİLENDİ

Endonezya Afet Yönetim Ajansı, son yağışların ardından binlerce ev ve binanın sular altında kaldığını belirtirken, çok sayıda ailenin yerlerinden olduğunu vurguladı. Ayrıca, sellerin pirinç tarlaları, hayvan popülasyonu ve kamuya açık alanlar üzerinde ciddi hasarlar bıraktığı ifade edildi.