Endonezya’daki Şiddetli Yağışlar Can Kaybını Artırdı: 79 Ölü

endonezya-daki-siddetli-yagislar-can-kaybini-artirdi-79-olu

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları önemli zararlara yol açtı. Ülkede son günlerde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

CAN KAYBI RAKAMLARI ARTMAKTADIR

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çarşamba gününden bu yana Sumatra’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 79’a ulaştığı bildirildi. Ayrıca, kaybolan 100’e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SEL NEDENİYLE BİNLERCE YER ETKİLENDİ

Endonezya Afet Yönetim Ajansı, son yağışların ardından binlerce ev ve binanın sular altında kaldığını belirtirken, çok sayıda ailenin yerlerinden olduğunu vurguladı. Ayrıca, sellerin pirinç tarlaları, hayvan popülasyonu ve kamuya açık alanlar üzerinde ciddi hasarlar bıraktığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Dünya Sağlık Örgütü Kısırlık Sorununu Raporladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasına göre, her altı kişiden biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Örgüt, kısırlığın sebepleri hakkında ciddi uyarılarda bulundu.
Gündem

Hakan Fidan Berlin’de AB Sürecini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin kriter bazlı değerlendirme açısından sorun taşımadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.