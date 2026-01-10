Endonezya’dan Grok’a Erişim Engeli Açıklaması

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, Grok uygulamasına geçici erişim engeli getirdiğini duyurdu. Açıklamanın detaylarında, bu kararın alınma sebebi olarak, “kadınlar, çocuklar ve genel halkı yapay zekayla üretilmiş uygunsuz içeriklerin psikolojik ve sosyal zararlarından korumaya yönelik acil ihtiyaç” olduğu ifade edildi. Ayrıca, “Hükümet, rıza dışı cinsel sahte içerikleri dijital ortamda ciddi bir insan onuru ve vatandaş güvenliği ihlali olarak görmektedir.” açıklaması dikkat çekti. Endonezya hükümeti, 7 Ocak tarihinde Grok kullanılarak üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler sebebiyle X platformuna erişim engeli getirebileceğini duyurmuştu.

GROK’A TEPKİLER SÜRÜYOR

X platformundaki kullanıcıların Grok’tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmelerine yönelik “sosyal medya akımına” İngiltere ve diğer ülkelerden gelen tepkiler artıyor. X’in sahibi olan Elon Musk, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Grok’u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir.” şeklinde ifadelerde bulunsa da, tepkilerin devam ettiği gözlemleniyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise, 5 Ocak’ta konuyu ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI TEPKİLER ARTMAKTA

Malezya, 3 Ocak’ta X’in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti. Hindistan ise, geçtiğimiz hafta X’e bu konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapma talimatı vermişti. Uluslararası düzeyde bu tür sahte içeriklerin yayılması konusunda alınan önlemler ve gösterilen tepkiler dikkat çekiyor.