Endonezya’dan Grok’a Geçici Erişim Engeli Kararı

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, Grok’a yönelik geçici erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu kararın gerekçesinin, “kadınlar, çocuklar ve genel halkı yapay zekayla üretilmiş uygunsuz içeriklerin psikolojik ve sosyal zararlarından korumaya yönelik acil ihtiyaç” olarak tanımlandığı belirtildi. Ayrıca “Hükümet, rıza dışı cinsel sahte içerikleri dijital ortamda ciddi bir insan onuru ve vatandaş güvenliği ihlali olarak görmektedir.” ifadesine yer verildi.

GROK’A TEPKİLER SÜRÜYOR

Grok’tan ünlülerin ve tanınmamış bireylerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretme isteği, X’teki kullanıcılar arasında bir sosyal medya akımına dönüştü. Bu duruma, İngiltere ve diğer ülkelerden sert tepkiler geldi. X’in sahibi Elon Musk, 3 Ocak’ta “Grok’u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir.” açıklamasını yapsa da tepkilerin önüne geçilemedi.

ULUSLARARASI İLGİ ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak’ta konuyu ciddiyetle ele aldıklarını ve değerlendirme aşamasında olduklarını duyurdu. Malezya, 3 Ocak’ta X’in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda yükümlülük taşıdığını vurguladı. Hindistan ise geçtiğimiz hafta X’e, konu ile ilgili kapsamlı bir inceleme talimatı verdi.