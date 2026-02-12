Endonezya Otoyollarını Savaş Uçaklarına Açıyor

Endonezya Hava Kuvvetleri’nden Dikkat Çeken Açıklama

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tonny Harjono, ülke genelindeki paralı otoyolların belirli kesimlerinin savaş uçakları için acil iniş pisti olarak kullanılmasına yönelik planlarını açıkladı. Harjono, uzun vadede 39 eyaletin her birinde en az bir otoyol kesiminin bu amaç doğrultusunda hazır hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti; ancak belirli bir takvim hakkında detay vermedi.

Hava Kuvvetleri Uçakları Otoyolda Test Edildi

Haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Sumatra Adası’nın güney ucunda bulunan Lampung eyaletinde gerçekleştirilen bir gösterim sırasında, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı ile bir Super Tucano taarruz uçağının otoyola başarılı bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı aktarıldı. Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, bu denemenin “evrensel savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir kilometre taşı” olduğunu ifade etti.

Geçmişte Benzer Uygulamalar Gerçekleşmişti

Askeri iniş pisti olarak karayollarının kullanılması, yeni bir strateji değil. ABD, Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler daha önce benzer uygulamaları test etti. ABD ordusu, Pasifik bölgesinde savaş uçaklarını farklı adalara dağıtarak olası çatışmalar durumunda hava unsurlarının daha zor hedefler haline getirilmesini amaçlamaktadır. Endonezya’nın Güney Çin Denizi’nde yaşadığı gerilimlere rağmen, yetkililer otoyolların pist olarak kullanılmasına yönelik planın herhangi bir ülkeye karşı bir adım olmadığına dikkat çekiyor.

Maliyet Etkin Bir Çözüm Sunuyor

Analistler, bu planın geniş bir coğrafyaya yayılan Endonezya için maliyet açısından etkin bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Dünyanın en büyük takımadalar ülkesi olan Endonezya, 6 binden fazla yerleşim yeri barındırıyor ve doğu-batı ekseninde yaklaşık 5 bin kilometreye yayılıyor. Ülkede Donanma bünyesinde bir uçak gemisi bulunmamakta ve böyle gemilerin elde edilmesinin maliyetinin milyarlarca doları bulabileceği ifade ediliyor.

Otoyol Genişlikleri ve Pilot Eğitimleri

Hava Kuvvetleri Komutanı Harjono, plan çerçevesinde otoyollarda yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki bölümlerin askeri iniş ve kalkış için uygun hale getirileceğini açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı Taufanto, pilotların, havaalanı pistlerine göre daha dar olan otoyollara iniş yapma becerilerini övdü ve ifade etti: “Otoyollar yaklaşık 24 metre genişliğinde. Havalimanı pistleri ise 45 ila 60 metre arasında değişiyor. Bu riskli ancak Hava Kuvvetleri pilotları bu koşullar için eğitiliyor.”