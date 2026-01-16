Enerji Bakanı Bayraktar’dan Doğalgaz Desteği Açıklaması

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan birisi doğalgazda devlet desteğinin sona erip ermeyeceği oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber’de gerçekleştirdiği açıklamalarda bu konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

DEVLET DESTEĞİ ORANI YÜZDE 45

Bayraktar, “Vatandaşımız benim elektriğim kesilmesin, elektrik kesintim olmasın, doğal gaz kapımda olsun, evimde olsun. Dolayısıyla birinci beklenti herhalde arz güvenliği ve herkes kesintisiz enerji istiyor, daha kaliteli. Ama beraberinde de tabii faturam da düşük olsun, ucuz olsun. Bizim de bütün gayretimiz milletimize bu kaynakları kesintisiz bir şekilde, ucuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunabilmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, doğalgazda devletin sağladığı desteğin bugüne kadar faturanın yüzde 45’ini kapsadığını belirtti. Bayraktar, “Dolayısıyla bununla alakalı pandemiden başlayarak bir destek programı geliştirdik ve vatandaşa bu destek sunuluyor” dedi.

YENİ TARİFE SİSTEMİ GELİYOR

Bakan, doğalgazda da elektrikte uygulanan sistem benzeri bir tarife uygulamasının geleceğini açıkladı. “Elektrik tarafında yaklaşık yüzde 50’lerde yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Ancak son 1-1,5 yıldır elektrikte son kaynak tedarik tarifesi belirlendi” diyen Bayraktar, Türkiye’deki tüketim ortalamasının 2400 ile 3000 kilovatsaat arasında olduğunu ve bu sınırın üzerinde tüketeceklerin destekten yararlanamayacağını belirtti. Ayrıca, “Doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye’deki ortalama Ankara’da tüketim yaklaşık 200 metreküp ocak ayında. 300 metreküp veya daha fazla tüketenler, destek grubundan çıkarılacak” şeklinde konuştu.

GELECEK KARARLAR ÖNDE YER ALIYOR

Bayraktar, “Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz. Tabii ki vatandaşlarımızı önceden bilgilendiririz” dedi. Her ayın tüketim değerlerine bakılarak destek grubunun güncelleneceğini ifade eden Bakan, netleşmiş bir tarih veya fiyat değişikliği olmadığını vurguladı. “Şu anda herkesin fiyatında bir değişiklik yok” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.