Enerji Bakanı Bayraktar Manisa’da Önemli Açıklamalar Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa’da düzenlediği programlar çerçevesinde partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve partililerle bir araya gelen Bayraktar, ardından İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak Manisa’da olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade etti.

TÜRKİYE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDU

Bayraktar, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önemli başarılara imza attığını belirterek, “Çok büyük işler yaptı, çok badireler atlattık ama hamdolsun bütün bunların üstesinden gelerek Türkiye’yi ekonomide 5 kat büyüttük. Türkiye şu anda bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi.” şeklinde konuştu.

İLK NÜKLEER ELEKTRİK ÜRETİMİ YOLDA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin 70 yıllık hayali olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Pazartesi günü Akkuyu’daydım. Birinci ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Ana muhalefet temsilcilerinin, yüzde 99’u bitmiş bir proje için ‘Bu proje derhal durdurulsun, iptal edilsin’ demesi tamamen kopuk bir anlayış. Bu sene 2026’da biz Türkiye’de ilk kez nükleer santralde, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ENERJİ LİGİNE YÜKSELİYORUZ

Bayraktar, dünya genelinde 400 çalışan nükleer santral olduğunu ve Türkiye’nin de nükleer enerji üretiminde olması gerektiğini ifade ederek, “Bugün dünyada inşası devam eden 60 tane reaktör var. Biz nükleer santral yapacağız. İnşallah Akkuyu’nun yanına Sinop’u, Trakya’yı da ekleyerek Türkiye’yi nükleer enerji liginde üst lige çıkaracağız.” dedi.

YURT DIŞINDA ARAMA FAALİYETLERİ

Ayrıca, Bayraktar, Türkiye’nin sadece yurt içinde değil, yurtdışında da doğal gaz arayışında bulunduğunu belirterek, “Somali’de sondaja başlayacağız. Pakistan’da, yarın Kazakistan’da, Irak’ta, inşallah Suriye’de… Türkiye, petrol ve doğal gaz arayan, üreten, bulan bir ülke olma yolunda ilerliyor.” şeklinde görüş belirtti. Toplantı, basına kapalı olarak soru-cevap şeklinde devam etti.