Enerji Piyasalarında Savaşın Etkileri Artıyor

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI PETROL FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve akabinde gelişen olaylar enerji fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. ABD Başkanı’nın bölgede tırmanan gerilimin kısa süre içinde sonlanacağına dair vermiş olduğu mesajlar jeopolitik risklerin azalmasına katkıda bulunsa da, askeri tehditlerin devam etmesi, enerji piyasalarında yalnızca arz kaygılarını değil, aynı zamanda lojistik ve finansal riskleri de artırıyor.

SERT YÜKSELİŞİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLME GÖRÜLDÜ

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma, çatışmaların ikinci haftasında Brent petrolün fiyatını 110 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Ancak Başkan’ın yaptığı son açıklamalar ve G7 ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini kullanabileceği yönündeki haber akışı, fiyatları bir haftalık ciddi artışın ardından gerilemeye itti.

BRENT PETROL, HAZİRAN 2022’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün 114 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü yüzde 4,6’lık düşüşle 86,6 dolardan tamamladı. Bugün ise Brent petrol varil fiyatı yüzde 6,5’lik artışla 92,2 dolarda işlem görüyor.

FİYAT DÜZENLENMESİNİN ARKASINDA HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Fiyatlar üzerindeki en büyük etkilerin başında, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın “yüksek riskli bölge” olarak ilan edilmesi ve tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi yer alıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ, ENERJİ PİYASALARINDA MERKEZİ ROL OYNAYAN ÜLKELER

Bölgedeki Körfez ülkeleri, rezerv ve üretim kapasiteleri ile küresel enerji sisteminin merkezinde yer alıyor. Suudi Arabistan, günlük ortalama 10 milyon varil üretim gerçekleştirmesi ve 267 milyar varillik kanıtlanmış rezervi ile piyasalarda baskın bir güç olmaya devam ediyor.

İRAN, KUVEYT VE BAE, KÜRESEL PETROL REZERVLERİNİ YÜZDE 50 TEMSİL EDİYOR

Yaklaşık 209 milyar varil rezerv ve günlük 3,1 milyon varil üretim kapasitesine sahip İran, 101 milyar varil rezerv ve günlük 2,6 milyon varil üretimle Kuveyt, 100 milyar varil rezerv ve günlük 3,2 milyon varil üretimle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de küresel petrol arzının önemli ayaklarını oluşturuyor. Bu ülkelerin güç toplamı, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yarısını temsil ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GÜNDE 20 MİLYON VARİL PETROL GEÇİYOR

Körfez ülkeleri için alternatif taşımacılık yolları ise mevcut hacmi karşılamakta etkisiz kalıyor. Hürmüz Boğazı’ndan günlük 20 milyon varilden fazla petrol taşınırken, alternatif boru hatlarının kapasitesi bu rakamın çok altında kalıyor. Olası bir engelleme durumunda küresel enerji akışının kısa vadede telafi edilmesi oldukça zor görünüyor.

KRİZ LNG PİYASALARINI DA ETKİLİYOR

Lojistik sıkıntılar, yalnızca petrol değil aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar’ın, güvenlik riskleri dolayısıyla üretimi askıya alması, küresel LNG arzında ciddi bir sıkıntıya yol açabilir. Katar’ın önemi, sadece mevcuttaki 77 milyon ton kapasitesinden değil, aynı zamanda 2030 yılına kadar bu kapasiteyi 142 milyon tona çıkarmak hedefinden de kaynaklanıyor.

KÖRFEZ İHRACATINDA ÇİN VE HİNDİSTAN’IN ROLÜ

Suudi Arabistan, ihracatının büyük bir kısmını ham petrol ve petrokimyasal ürünlerden elde ediyor. İhracatın önde gelen pazarları arasında ise Çin, Japonya ve Hindistan bulunuyor. Bu durum, Körfez ülkelerinin ekonomilerinin sağlıklı işleyişini sağlıyor. İthalatlarında ise otomobil, makine ve ilaç ürünlerinin ön planda olduğu gözlemleniyor.

Sonuç olarak, Orta Doğu’daki gerilim ve enerji piyasalardaki dalgalanma, sadece arz güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel enerji dinamiklerini de köklü bir şekilde etkileme potansiyeli taşıyor.