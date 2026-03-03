Enerji Piyasalarında Tırmanan Kriz Zamları Beraberinde Getirdi

İsrail, ABD ve İran arasındaki artan kriz, enerji piyasalarında önemli değişimlere yol açtı. Brent petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte, motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı kesinleşti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam uygulanacak.

ENERJİ PİYASALARI ETKİLENDİ

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesinin ardından, Tahran’ın Körfez ülkelerine karşı gerçekleştirdiği misillemeler, bölgedeki gerilimi daha da yükseltti. Bu durum, enerji piyasalarında dalgalanmalara neden oldu ve bazı şirketlerin faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

