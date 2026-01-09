Enerji Sektörüne Yönelik Değerlendirmeler Yapıldı

enerji-sektorune-yonelik-degerlendirmeler-yapildi

Enerji sektörüne dair 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, finansal piyasalardaki sıkılaşma ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıl enerji sektöründe kayda değer bir dalgalanma yaşanmadığını belirtti. Yılmaz, Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin üst düzeyde olduğunu ifade ederken, “Yabancıların da ciddi iştahı var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak çok avantajlı” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI HIZLA ARTMIYOR

Türkiye’de depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla hayata geçirileceğini söyleyen Yılmaz, bu süreçte yasal sürecin tamamlandığını bildirdi. Yılmaz, “Bu depolama projeleri kanunu Enerji Bakanımız tarafından çıkartıldı ve biz şeffaf bir şekilde lisanslama sürecine başladık. Bugün itibariyle 350 megavata yakın santral devreye girdi. Bugün sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım var” şeklinde konuştu. Ayrıca depolamalı güneş enerjisi santralleri yardımıyla önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlanmasının beklendiğini aktardı.

ELEKTRİK TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Elektrik fiyatlarına olası zam ihtimalleriyle ilgili bir soruya yanıt veren Yılmaz, şubat ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti. Yılmaz, “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400’lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik” dedi.

