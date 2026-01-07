enerjide-2025-hedefleri-belirlendi

Enerjide tarih yazılıyor… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabında Türkiye’nin 2024 ve 2025 yıllarındaki petrol ve doğalgaz üretim verileri ile 2026 yılındaki hedeflere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GABAR’DA ÜRETİM ARTIK 3,2 MİLYAR METREKÜP

Bakan Bayraktar, paylaşımında Gabar ve Karadeniz’deki enerji üretim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı ve “Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğalgaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık” ifadesini kullandı.

ÜRETİM RAKAMLARINDA ÖNEMLİ BÜYÜME

Bayraktar tarafından paylaşılan infografikte, 2024 yılında yıllık petrol üretiminin 38 milyon varil düzeyinde olduğu, 2025 yılında ise bu rakamın 47,9 milyon varile yükseldiği belirtildi. Doğalgaz üretiminde de önemli bir artış yaşandı; 2024 yılı için 2,3 milyar metreküp olan üretim, 2025 yılında 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

2026 HEDEFİ, KARADENİZ GAZINI İKİYE KATLAMAK

Gelecek döneme dair hedeflerini de paylaşan Bayraktar, “Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.