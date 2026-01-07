Enerjide Üretim Hedefleri 2025 İçin Belirlendi

Enerjide tarihi anlar yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2024 ve 2025 yıllırındaki petrol ve doğalgaz üretim rakamları ile 2026 hedeflerine dair bilgiler sundu.

GABAR’DA ÜRETİMİMİZ ARTTI

Bakan Bayraktar, Gabar ve Karadeniz’deki projelerin enerji üretimine sağladığı katkının altını çizerek, “Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğalgaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık.” ifadelerine yer verdi.

ÜRETİMDE CİDDİ YÜKSELİŞ

Bayraktar’ın paylaştığı infografikten elde edilen bilgilere göre, 2024 yılında yıllık petrol üretimi 38 milyon varilken, bu rakam 2025’te 47,9 milyon varile çıktı. Doğalgaz üretiminde de benzer bir artış gözlemlenirken, 2024’teki 2,3 milyar metreküplük üretim, 2025 yılında 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

2026 HEDEFİ: KARADENİZ GAZINI İKİYE KATLAMAK

Bakan Bayraktar, gelecek planlarını da açıkladı. “Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak.” şeklinde bilgi verdi.