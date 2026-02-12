Enes Batur Havalimanında Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli olarak 4 farklı ilde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonları çerçevesinde, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Söz konusu soruşturma kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla emniyete götürüldü. Ayrıca, Enes Batur Sungurtekin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ve yurt dışında olduğu ifade edildi.

ENES BATUR’DAN AÇIKLAMA

Yurt dışında bulunduğunu belirten Batur, sosyal medya üzerinden takipçilerine yaptığı açıklamada, “Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede cevap vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Ünlü isim, bu sabah Türkiye’ye döndüğünde havalimanında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.