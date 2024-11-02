Enes Güran’ın Ailesiyle Cezaevindeki Görüşmesi

KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CİNAYETİYLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan abi Enes Güran’ın cezaevinden ailesiyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmeler ortaya çıktı. Duruşmanın günleri yaklaşırken Enes Güran, Arif Güran ve Baran Güran arasında geçen konuşmalardaki rahatlatarak dikkati çekti. Enes Güran, cezaevinden ailesini arayarak babası Arif ve abisi Baran ile görüştü. Duruşma yaklaşmasına rağmen herkesin yüzü gülüyordu. İşte görüşmedeki konuşmalar:

GÖRÜŞMELERDEKİ RAHATLIK

Arif Güran, “Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?” dedi. Enes Güran ise, “Tamam baba.” Yanında devam ederek, “İfadende bir değişiklik yapmak ister misin?” diye sorduğunda “Yok, hepsi doğru. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum,” şeklinde yanıtladı. Baran Güran, “Avukat geldi mi?” diye sordu. Enes Güran, avukatla görüşmesinin çok kısa sürdüğünü belirtti. Arif Güran, “Oğlum Allah büyüktür, Allah her kapıyı açar,” diyerek moral vermeye çalıştı.

KAMUOYUNDAN TEPKİLER

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler, görüşmeler hakkında, “İçerik bu haliyle satır olarak bir şey anlatmasa da kamuoyu üsluptan rahatsız. Gayet rahat, hiçbir şey olmamış gibi sadece cezaevi süreci var gibi. Zaten en başından beri kamuoyunun rahatsız eden durum ailenin bu konudaki duyarsızlık diyebileceğimiz tutumu,” dedi. Bu durum şüphelerin aile çevresinde dolaşması ve iddianamenin bu yönde hazırlanmasıyla ilgili.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNE DAİR SON GELİŞMELER

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 7 Kasım’da görülecek duruşmaya günler kala 8 yaşındaki Narin’in cansız bedenini nasıl sakladığını anlatan Nevzat Bahtiyar’ın olay yeri keşif ve sorgu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Bahtiyar’ın şapka ve gözlük taktığı ve sağ elinde kelepçe olduğu görülüyor.

OLAY YERİ KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ

Kayda göre, Tavşantepe Mahallesi’ndeki keşif sırasında Bahtiyar, tutuklu sanık amca Salim Güran’ın aracından cep telefonuyla ona selektör yaparak kendi aracına yaklaştığını belirtti. Bu durumun ardından iki aracın yan yana geldiğini anlatan Bahtiyar, Narin’in cenazesini Salim Güran’dan burada aldıklarını söyledi. İlk ifadesinde,’ kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını ve arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran’ın battaniye içinde olduğunu aktardı. Bahtiyar, kendisine tehdit edildiğini ve ‘200 bin lira para vereceklerini’ konuştuklarını ifade etti.

MEZARLIKTAKİ GÖRÜNTÜLER

Dava dosyasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül’de Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemeye ilişkin kayıtlara da yer verildi.