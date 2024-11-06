Enes Güran: Neden Öldüreyim, Somut Delil Yok!

8 YAŞINDAKİ NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI BAŞLIYOR

Cinayete kurban giden ve katili ile sebebi bilinmeyen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti davası yarın başlıyor. Tutuklu ağabey Enes Güran, görüntülü konuşarak Milliyet’e açıklama yaptı. Enes Güran, “Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum” dedi. Diyarbakır, Bağlar’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmuş ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Narin’in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar ile “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle” suçlanan ağabey Enes Güran, yarın hâkim karşısına çıkacak.

AĞABEY ENES GÜRAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cezaevinde görüntülü telefon görüşmesi ile konuşan Enes Güran, neden tutuklu olduğunu bilmediğini belirtti. “Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok” ifadeleriyle dikkat çekti. Kardeşinin ölümüyle ilgili köydeki tanıkların tutarsız ifadeler verdiğini belirten Enes, “Kim kardeşine zarar verir? Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim?” diyerek duruşmada da bu konuları dile getireceğini söyledi.

BABA GÜRAN’DAN SUÇLAMALARA YANIT

Baba Arif Güran, kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü, aile üyelerinin ise suçsuz olduğunu savundu. “Ağabeyim Salim’in, kızımı öldürmesi için bir neden söyleyin. İddianamede somut bir şey yok, delil yok. HTS kayıtları üzerinden suçlama yapmak doğru mu?” dedi. Aynı zamanda, HTS kayıtlarının kendisine de yanlış bilgi verebileceğini dile getirerek, ailenin masum olduğunu vurguladı.

NEVZAT BAHTİYAR’IN KORUNMASI TEPKİ ÇEKİYOR

İddianamede Narin’in son görüldüğü yerin babasının evi ile amcasının evi arasındaki konuma değinildiğini belirten baba Güran, “Gelin bakın en son görüldüğü yer bizim evimize mi yakın yoksa Nevzat’ın evine mi?” diyerek Nevzat Bahtiyar’ın neden korunmuş olabileceğini sorguladı.

ALI RIZA GÜRAN’DAN AÇIKLAMALAR

Kamuoyunda ailenin en büyüğü ve akıl hocası olarak bilinen Ali Rıza Güran da, “Benim kimseye akıl hocalığı yaptığım yok. Ama böyle bir şey aramızdan biri yapmışsa ve biz de göz yumuşsak, Allah belamızı versin” açıklamasında bulundu.

EŞİNDEN ŞÜPHE DUYMADIĞINI BELİRTİYOR

Salim Güran’ın eşi Melek Güran, “Hiçbir zaman eşimden şüphelendiğimi söylemedim. Eşime sonuna kadar güveniyorum” diyerek suçlamaları yalanladığını belirtti.

NARİN’İN DİĞER AĞABEYİNDEN AÇIKLAMALAR

Diğer ağabey Baran Güran, ailesi içinden birinin Narin’i öldürdüğüne inanmadığını söyledi. “Ailemle ilgili fikrim ilk gün neyse bugün de aynı. Kardeşimin katilinin bulunmasını herkesten çok istiyorum” palavrasıyla ifade etti.