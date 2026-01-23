Enflasyon Firmalarda Kârlılık Korkusunu Tetikliyor

enflasyon-firmalarda-k-rlilik-korkusunu-tetikliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekonomistlerinden K. Azim Özdemir’in kaleme aldığı “Firmaların Davranış Psikolojisi: Algılardan Eylemlere” başlıklı çalışma notu, yüksek enflasyon dönemlerinde firmalarda kârlılığı kaybetme korkusunun ağır bastığını ortaya koyuyor. Çalışmada, yüksek enflasyon dönemlerinde firmaların kârlılık algısının değiştiği vurgulanırken, “Yüksek enflasyon dönemlerinde kârlılığın kaybedilebileceği korkusu firmalarda baskın bir duygu haline gelmekte ve fiyatlama davranışını bozabilmektedir” ifadesine yer veriliyor.

KÂRLILIK ALGISI VE ÜRETİM MOTİVASYONU

Araştırmaya göre, para politikasında sıkılaşma dönemlerinde firmaların dış talep iyimserliği, üretim faaliyetlerini daha etkili bir şekilde motive ediyor. Ancak çalışma, para politikası destekleyici olsa bile firmaların bazı dönemlerde finansal koşulları hala sıkı algılayabildiğini gösteriyor. Çalışmanın özet kısmında, “Firma yöneticilerinin kârlılık algısında bir değişim büyüme veya küçülme yönünde bir eyleme dönüşebilmektedir” deniliyor.

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ VE SONUÇLAR

Kârlılık algısındaki değişimin neden ve sonuçları üzerinde yoğunlaşan bu çalışma, firma yöneticilerinin ekonomik faaliyetleri algılama ve anlamlandırma yetenekleriyle ilişkilendirilen kavramsal yapılar (constructs) inşa ediyor. Bu yapılar arasındaki ilişkiler, Yapısal Eşitlik Modelleme yöntemiyle modelleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, reel sektör firmalarıyla gerçekleştirdiği Reel Sektöre İktisadi Mercek (RESİM) programı kapsamında yürütülen görüşmelerden elde edilen verilerle tahmin edilen modele göre, dört ana sonuç ortaya çıkıyor:

(1) Yüksek enflasyon dönemlerinde kârlılığın kaybedilebileceği korkusu, firmalarda baskın bir duyguya dönüşüyor ve fiyatlama davranışını olumsuz etkileyebiliyor.

(2) Sıkı para politikası dönemlerinde, firmaların dış talep iyimserliği, üretim faaliyetlerini daha etkin bir şekilde motive ediyor.

(3) Para politikasının sıkı olduğu dönemlerde, istihdam niyeti daha çok yatırım yapan firmalar arasında gözlemlenen bir yönelim gösteriyor.

(4) Para politikasının destekleyici olmasına rağmen, bazı dönemlerde firmalar finansal koşulları sıkı olarak algılamaya devam edebiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’dan Rekor Gelir Açıklaması ve Seçim Süreci

Galatasaray Sportif AŞ Başkanı İbrahim Hatipoğlu, 2025’in ilk yarısında 9,6 milyar liraya ulaşarak rakiplerinden önemli ölçüde daha yüksek bir gelir elde ettiklerini duyurdu.
Gündem

Hakan Fidan’dan Suriye Ve Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkesin uzatılabileceğini belirtti ve DEAŞ tutuklularının Irak’a transferinin bu uzatmada etkili olabileceğini ifade etti.
Gündem

Avrupa Birliği Grönland Krizinde Trump’a Karşı Birleşti

Trump'ın Grönland üzerindeki planları, NATO'yu zayıflatırken Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma, ticaret ve yapay zeka stratejisine yönelmesine sebep oldu.
Gündem

Gümüş 100 Doları Geçerken Altın Rekor Seviyede

Gümüş fiyatları tarihî bir ulaşım ile 100 dolar/ons seviyesini geçti. Altın da 5.000 dolara yaklaşarak jeopolitik kaygılar ve faiz indirimleri ile güvenli liman arayışını artırdı.
Gündem

Konut Kredisi Düzenlemesiyle Yeni Dönem Başlıyor

Finansal İstikrar Komitesi, konut kredisi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, ev alacaklara daha fazla kredi imkanı sunacak şekilde risk ağırlığını azaltacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.