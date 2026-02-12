Enflasyon Tahmini 2026 İçin Açıklandı

Merkez Bankası, dezenflasyon sürecinin liderliğini üstlenerek 2026 yılına ait ilk enflasyon raporunu kamuoyuna sunuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak” ifadesinde bulundu. Karahan, ayrıca geride kalan dönemlerin, hem iç hem de dış dinamiklerin enflasyon üzerindeki etkilerinin değişkenlik gösterdiğini belirterek, bunun veri odaklı yaklaşım ile sürülen ihtiyatlı para politikası duruşunun önemini artırdığını vurguladı. Dolayısıyla, sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini sürdürebilmek için tüm para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini ekledi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Karahan, enflasyon tahminlerine yönelik açıklamalarında, “2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyon hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ara hedefimiz yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz. 2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde belirli risklerin netleşmesi ve varsayım revizyonlarıyla birlikte, TÜFE hesaplama yönteminde hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da etkili olmuştur,” ifadelerini kullandı.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Merkez Bankası Başkanı Karahan, “Dezenflasyon sürecinde ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğimiz temkinli sıkı para politikası duruşumuz, talep kanalı ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Parasal aktarım mekanizmasının destekleyen makro ihtiyati politikalar da bu sürece katkı sağlayacaktır. Politika faizini ara hedeflerle uyumlu şekilde belirlemeye devam edeceğiz. Politika faizine dair atılacak adımları, toplantı bazlı bir yaklaşımla, enflasyon görünümünü temel alarak ve ihtiyatlı bir şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir şekilde ayrışması halinde para politikası duruşumuzu sıkılaştırmak için hazır olacağız. Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek amacıyla gereken ne varsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

YURTİÇİ TALEP ILIMLI SEYREDİYOR

Karahan, sanayi üretiminin son çeyrekte yatay bir seyir izlediğini belirterek, “Göstergeler, dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin bir miktar toparlanma göstermesine rağmen hala ılımlı seviyelerde olduğuna işaret ediyor,” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA ANA EĞİLİM ARTTI

Mevsimsellikten kaynaklanan enflasyon konuşulurken, karahan “Ocak ayında aralığın üst bandına yaklaşan bir enflasyon görüyoruz. Bu durumu gıda fiyatları etkilemektedir. Özellikle, Ocak ayında kötüleşen hava koşulları nedeniyle sebze fiyatlarının belirgin bir şekilde yükseldiğini, bu gelişmenin Şubat ayına da yansıyacağını söyleyebiliriz. Ana eğilim göstergelerine baktığımızda, Ocak ayında dönemsel unsurlarla bir artış gözlemleniyor,” açıklamasında bulundu.

KİRA ENFLASYONU DETAYLARI

Karahan, “Kira tarafında, mevsim etkilerinden arındırılmış veriler ve perakende ödeme sistemi gibi kiralara yönelik öncü göstergeler, ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olabileceği tahmin edilmektedir. 2026 yılı için yapılan düzenleme değişiklikleri, eğitim alanında dezenflasyon için belli bir fırsat sunuyor. Temel mallara baktığımızda, döviz kuru etkisiyle zayıflamış bir enflasyon görünümü mevcut. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi, dezenflasyon süreci açısından risklerin sürdüğünü gösteriyor ve bu durum, para politikamızda sıkı duruşumuzu korumayı gerektiren unsurlardan biridir,” şeklinde değerlendirdi.