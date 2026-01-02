Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteklerinin artırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe destek tutarlarının güncellendiğini aktardı.

ENGELLİ BİREYLERE 735 BİN LİRA, ESKİ HÜKÜMLÜLERE 550 BİN LİRA

İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere, engelli vatandaşların iş kurmalarını teşvik etmeye yönelik sağlanan hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlü bireylerin yeniden istihdama kazandırılması için verilen destek ise 550 bin liraya çıkarıldı.

İSTİHDAM DESTEKLERİ ARTIYOR

Ayrıca, iş gücü pazarında istihdam imkanı sınırlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteği de 905 bin liraya yükseltildi. Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını önemsediklerini belirterek, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Bakan, erişilebilir ve etkin hizmetlerle dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal yaşama katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Destek programı için başvuruların bugünden itibaren açıldığını duyuran Işıkhan, son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, başvurularını ve detaylı bilgi edinmek için “iskur.gov.tr” ve “engelsiz.iskur.gov.tr” adreslerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.