Enver Aysever’in Duruşmasında Tahliye Kararı Çıktı

Gazeteci Enver Aysever’in yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye kararı alındı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Aysever’in mütalaanın aksine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ceza almasına hükmetti. Mahkeme, cezanın ertelenmesine, Aysever’in bir yıl denetime tabi tutulmasına ve tahliyesine karar verdi.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYORDU

Hakkında düzenlenen iddianamede, Aysever için ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl sonundaki bir sosyal medya yayınında “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadelerini kullanan Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.