Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

epozdemir-ingiltere-ye-kacarken-yakalanmadim

GÖZALTINA ALINMA DURUMU

Gözaltına alınan Epözdemir’in açıklamaları, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Mesajında bazı haber kaynaklarında “İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı” yönünde ifadelerin yer aldığını, bu bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı.

GERÇEKLERİ PAYLAŞTI

Epözdemir, açıklamasında şunları dile getirdi: “Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Sabah evde 05.50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken ‘İngiltere’ye giderken yakalandı’ şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.” Ayrıca, Epözdemir’in mesajının yanı sıra gidiş-dönüş uçak biletleri ve oğlunun dil okulu belgeleri de paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

Kahve piyasası, iklim krizinin yanında ABD'nin vergi politikaları nedeniyle Brezilya'nın etkilenmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu durum, sektörde dikkatleri artırdı.
Dünya

Netanyahu, İşgali Savaşı Bitirmenin Yolu Dedi

İsrail hükümeti, Gazze işgaline onay vermeye hazırlanırken, Başbakanlık ofisi işgalin hedeflerini dört ana maddeyle açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.