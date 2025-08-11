Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

GÖZALTINA ALINMA DURUMU

Gözaltına alınan Epözdemir’in açıklamaları, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Mesajında bazı haber kaynaklarında “İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı” yönünde ifadelerin yer aldığını, bu bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı.

GERÇEKLERİ PAYLAŞTI

Epözdemir, açıklamasında şunları dile getirdi: “Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Sabah evde 05.50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken ‘İngiltere’ye giderken yakalandı’ şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.” Ayrıca, Epözdemir’in mesajının yanı sıra gidiş-dönüş uçak biletleri ve oğlunun dil okulu belgeleri de paylaşıldı.