Epstein Belgeleri: Rusya’nın Geleceği Ve İlişkileri Açığa Çıkıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanmış ve cezaevinde ölmüş olan Jeffrey Epstein ile ilgili 30 Ocak’ta yayınlanan yeni belgeler dünya gündeminde dikkat çekiyor. Bu belgeler, dünya genelinde etkili olan iş insanları ve siyasetçilerle bağlantıları ifşa edilen Epstein’in karanlık ilişkilerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

RUSYA’NIN GELECEK LİDERİ

Yeni belgelerde yer alan bazı yazışmalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı 2012 Bolotnaya Meydanı protestolarının bahsedildiği ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev’in “Rusya’nın gelecekteki lideri” olarak tanımlandığı görülüyor.

EPSTEIN’DEN YARDIM İSTEMİŞLER

Boris Nikolic, daha önce ABD’li milyarder Bill Gates’in bilim ve teknoloji danışmanı olarak görev yapıyordu ve Epstein’a gönderdiği bir e-postada, Bolotnaya protestolarının organizatörü olarak tanıtılan İlya Ponomarev ile ilgili Epstein’le görüşülmesi gerektiğini ifade etmiş. Nikolic’in yazdığına göre, “Seninle yakın zamanda Rusya’ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona (kendisinin çok zeki ve güzel kız arkadaşı), Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar. Ponomarev, Novosibirsk bölgesini temsil ediyor, lakin Moskova’ya taşınıyorlar. Başına bir şey geleceğinden endişe ediyorum” demiş.

Nikolic, yardıma ihtiyaç duyulan konunun başka bir e-postada belirtilen Ponomarev’in Davos’a gitmesi olmadığını, “genel olarak diğer konular” olduğunu belirterek, “Kendisi çok zeki ve Rusya’daki en nüfuz sahibi insanlardan biri” ifadelerini kullanıyor. E-posta yazışmalarında Ponomarev’in Nikolic’e, “Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Alyona ile birlikte bu protestonun başlıca organizatörleri biziz” dediği görülüyor. Haziran ayına ait başka bir e-postada ise Epstein, Nikolic’e “Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını” yazmış.