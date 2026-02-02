Epstein Belgeleri: Rusya’nın Geleceği Ve İlişkileri Açığa Çıkıyor

epstein-belgeleri-rusya-nin-gelecegi-ve-iliskileri-aciga-cikiyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanmış ve cezaevinde ölmüş olan Jeffrey Epstein ile ilgili 30 Ocak’ta yayınlanan yeni belgeler dünya gündeminde dikkat çekiyor. Bu belgeler, dünya genelinde etkili olan iş insanları ve siyasetçilerle bağlantıları ifşa edilen Epstein’in karanlık ilişkilerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

RUSYA’NIN GELECEK LİDERİ

Yeni belgelerde yer alan bazı yazışmalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı 2012 Bolotnaya Meydanı protestolarının bahsedildiği ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev’in “Rusya’nın gelecekteki lideri” olarak tanımlandığı görülüyor.

EPSTEIN’DEN YARDIM İSTEMİŞLER

Boris Nikolic, daha önce ABD’li milyarder Bill Gates’in bilim ve teknoloji danışmanı olarak görev yapıyordu ve Epstein’a gönderdiği bir e-postada, Bolotnaya protestolarının organizatörü olarak tanıtılan İlya Ponomarev ile ilgili Epstein’le görüşülmesi gerektiğini ifade etmiş. Nikolic’in yazdığına göre, “Seninle yakın zamanda Rusya’ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona (kendisinin çok zeki ve güzel kız arkadaşı), Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar. Ponomarev, Novosibirsk bölgesini temsil ediyor, lakin Moskova’ya taşınıyorlar. Başına bir şey geleceğinden endişe ediyorum” demiş.

Nikolic, yardıma ihtiyaç duyulan konunun başka bir e-postada belirtilen Ponomarev’in Davos’a gitmesi olmadığını, “genel olarak diğer konular” olduğunu belirterek, “Kendisi çok zeki ve Rusya’daki en nüfuz sahibi insanlardan biri” ifadelerini kullanıyor. E-posta yazışmalarında Ponomarev’in Nikolic’e, “Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Alyona ile birlikte bu protestonun başlıca organizatörleri biziz” dediği görülüyor. Haziran ayına ait başka bir e-postada ise Epstein, Nikolic’e “Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını” yazmış.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okullarda Başlarken Bayrak Sevgisi Teması Ön Plana Çıkıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından eğitimlerine yeniden başlıyor. Bugün okullarda "Bayrak Sevgisi" temalı ilk ders gerçekleştirilecek.
Gündem

Değerli Metallerde Düşüş Rüzgarı Hız Kesmeden Sürüyor

Altın piyasasında rekor sonrası düşüş yaşandı. Ons altın 5,594 dolardan 4,793 dolara inerken, gram altın iç piyasada 6,415 TL'yi gördü. Gümüşte de benzer bir gerileme gözlemleniyor.
Gündem

Noa Lang’dan Juventus Açıklamaları Geldi

Galatasaraylı Noa Lang, Juventus'un güçlü bir rakip olduğunu belirterek, Napoli ve PSV ile kazandığı maçları hatırlattı. Takımıyla Juventus'u elemek istediğini ifade etti.
Gündem

Ukrayna Diplomatik Temaslarla Savaş Sonuçlarına Odaklanıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Rusya ve ABD ile olan müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde süreceğini duyurdu.
Gündem

İsrail’le İran Arasındaki Gerginlik ve Maliyet Hesapları

İsrail medyası, İran'la olası bir savaşın maliyetinin 10 milyar doları bulabileceğini öne sürdü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.