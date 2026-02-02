Epstein Belgeleri Türkiye’de Tartışma Yarattı

epstein-belgeleri-turkiye-de-tartisma-yaratti

Jeffrey Epstein skandalına dair yeni açıklanan belgeler, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor ve tartışmalar Türkiye’ye de sıçramış durumda. Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in “Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein” şeklindeki ifadeleri kamuoyunda ilgi ve tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Belgelerde, Epstein ile ilişkilendirilmiş olduğu öne sürülen kişi ve çevrelere dair ifadelerin bulunduğu; bu isimlerin çoğunun ise tanık beyanları, ilişki kayıtları ve iddialar bağlamında yer aldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu bilgilerin suçlamalar ya da kesin yargı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

GÜLBEN ERGEN: GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Epstein dosyalarının yalnızca magazin konusu olmadığını, aynı zamanda küresel bir insanlık suçu üzerinde durduğunu vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.
Gündem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da devreye girmesi planlanıyor. Bu sistem, maaş kesintileriyle çalışanlara ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlıyor. Tüm bilgiler mevcut.
Gündem

Özel Kız Yurdunda Korkutan Patlama Meydana Geldi

Serdivan'daki bir kız öğrenci yurdunun dinlenme odasında patlayan tüp, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yurttaki öğrenciler otellere yerleştirildi.
Gündem

TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’den Zorlu Mücadele Açıklaması

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor karşılaşmasının ardından zeminle ilgili sorunları dile getirerek, oyuncularının devre arasındaki şikayetlerini aktardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.