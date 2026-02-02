Epstein Belgeleri Türkiye’de Tartışma Yarattı

Jeffrey Epstein skandalına dair yeni açıklanan belgeler, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor ve tartışmalar Türkiye’ye de sıçramış durumda. Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in “Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein” şeklindeki ifadeleri kamuoyunda ilgi ve tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Belgelerde, Epstein ile ilişkilendirilmiş olduğu öne sürülen kişi ve çevrelere dair ifadelerin bulunduğu; bu isimlerin çoğunun ise tanık beyanları, ilişki kayıtları ve iddialar bağlamında yer aldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu bilgilerin suçlamalar ya da kesin yargı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

GÜLBEN ERGEN: GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Epstein dosyalarının yalnızca magazin konusu olmadığını, aynı zamanda küresel bir insanlık suçu üzerinde durduğunu vurguladı.