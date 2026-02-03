Epstein Belgeleriyle İngiltere’de Ceza Soruşturması Başlıyor

ABD ADalet Bakanlığı’ndan Gelen Yeni Belgeler Üzerine Harekete Geçildi

ABD Adalet Bakanlığı’nın milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı yeni belgelerin etkisiyle, İngiltere’de kamuoyunu derinden sarsan iddialar üzerine hareketlenme başladı. Londra Metropolitan Polisi, bu belgelerin ardından gelen “kamu görevinde usulsüzlük” ihbarlarının cezai bir soruşturmaya neden olup olmayacağını araştıracağını duyurdu.

LONDRA POLİSİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi’nden yetkili Ella Marriott, yazılı bir açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgeleri sonrasında çok sayıda ihbar aldıklarını aktardı. Marriott, bu ihbarların cezai soruşturma başlatma noktasında gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığının ayrıntılı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.

“HER İHBAR TEK TEK İNCELENECEK”

Marriott, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Açıklanan belgeler ve medya haberleri sonrası, kamu görevinde usulsüzlük iddialarına dair bir dizi ihbar aldık. Bu ihbarların hepsi, soruşturma başlatmak için gerekli olan cezai eşiği karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek amacıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.” Ayrıca, dosyaların tamamen sonuçlandığının söylenemeyeceğini ve yeni, ilgili bilgiler gelmesi durumunda bunların değerlendirileceğini vurguladı.

BELGELERDE İNGİLTERE’DEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALIYOR

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgelerinde İngiltere’den birçok üst düzey ismin de adı geçiyor. Belgelerde dikkat çeken isimler arasında İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi, eski York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor ve İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi ile eski bakan Peter Mandelson bulunuyor.

UNVANLARI GERİ ALINMIŞTI

Epstein belgeleriyle bağlantılı olarak, Andrew Mountbatten-Windsor’un York Dükü ve Prens unvanları geri alınmış, Peter Mandelson ise atandığı büyükelçilik görevinden 7 ay sonra uzaklaştırılmıştı. Londra Metropolitan Polisi’nin yaptığı açıklama, Epstein belgelerinin uluslararası etkilerinin sürdüğünü gösterirken, İngiltere’de olası yeni soruşturmaların kapısının tamamen kapandığı şeklinde yorumlandı.