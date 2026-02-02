Epstein Davası: Lord Mandelson İstifa Etti

ABD’DE CİNSEL İSTİSMAR DAVASIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurduğu iddialarıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein davasına dair dosyalardaki 3 milyondan fazla belge kamuoyuna açıklandı. Epstein bağlantılarının gün yüzüne çıkmasının ardından, 11 Eylül 2025’te görevden alınan İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, yeni belgelerin gündeme gelmesiyle, iktidar partisi üyeliğinden istifa kararı aldı.

“BUNA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM”

Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi Mandelson, işçi partisinin genel sekreterine yazdığı istifa mektubunda, Epstein ile olan bağlantılarının yeniden dikkat çekmesi nedeniyle “daha fazla utanç yaratmak istemediğini” belirtti. Mektubunda, “20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelere ilişkin, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunların tarafımca araştırılması gerekiyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İşçi Partisi’ne zarar vermek istemediğini vurgulayan eski büyükelçi, “Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

YENİ BELGELERDE ÖDEMELER ORTAYA ÇIKTI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerde, Epstein’ın 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a toplamda 75 bin dolar ödeme yaptığına dair kayıtlara ulaşıldı. Her biri 25 bin dolar olan bu ödemelerin Epstein’a ait banka hesaplarından yapıldığı belirtiliyor. 9 Eylül 2025’te ortaya çıkan yazışmalarda, Mandelson’ın Epstein’a “En iyi dostum” şeklinde hitap ettiği gözlemleniyor. Ayrıca, eski büyükelçi Epstein’a doğum günü mesajı gönderirken, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız.” şeklinde ifadeler kullanıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER GÜNDEME GELİYOR

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerden yapılan taramalar devam ediyor ve her gün yeni iddialar gündeme gelmektedir. İncelenen evraklarda, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk ve birçok ünlü isimlere ilişkin iddialar yer almakta. 3 milyon sayfa, 2 bin video ve 180 bin görselin bulunduğu belgelerde, “Melania” filminin yönetmeni Brett Ratner, Epstein ve iki kadınla birlikte çekilmiş fotoğraflarda görülüyor.

PRENS ANDREW’UN İSMİ DE VAR

Son belgeler arasında eski İngiltere Prensi Andrew’a ait fotoğraflar da bulunmaktadır. Bu fotoğraflarda, Andrew’un yerde yatan bir kadının yanında dört ayak üzerinde diz çökmüş bir pozisyonda olduğu görülmektedir. Ancak dosyalarda fotoğraflara dair herhangi bir bağlam sunulmadığı, çekim localesinin ve zamanının belirsiz olduğu aktarıldı. Eski prens, Epstein ile olan bağlantılarıyla ilgili sık sık medya önünde savunma yapıyor ve yanlış bir şey yapmadığını belirtiyor. Kraliyet görevlerinden de çekilen Andrew, Ekim 2025’te Kral III. Charles tarafından tüm unvanlarından ve onurlarından yoksun bırakılmıştır.

MACRON’UN BAĞLANTISI GÜNDEME GELDİ

Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un adı da dikkat çekiyor. Macron’un, 2017 yılındaki cumhurbaşkanı seçimleri öncesi ve sonrasında Epstein ile birçok yazışma yaptığı öne sürüldü. E-posta içeriğine göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ailesinin 2012 yılında Epstein’ın Little Saint James adlı adasında bulunduğu bilgisi yer alıyor. Lutnick’in eşi Allison, yıl sonuna doğru çocuklarıyla birlikte bir ziyaret planlarken, seyahatlerini düzenlemek için Epstein’ın o zamanki asistanıyla iletişim kurduğu ifade edildi.