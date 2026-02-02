Epstein Davasında Türkiye Güzeli Olayı Gündemde

ABD’DE YENİ EPSTEİN DOSYALARI AÇIKLANDI

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla ilgili cezaevinde hayatını kaybederken, hakkında yürütülen davadaki belgelerin büyük bir kısmı kamuoyuna sunuldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan dokümanlar, 3 milyondan fazla sayfa belge, yaklaşık 2 bin video ve 180 bin görsel içerik içermekte.

DOSYALARDA TÜRK KADININ İSMİ GEÇİYOR

Açıklanan dosyalar arasında daha önce B.K. ismiyle anılan bir Türk kadının mağdur olarak tanımlandığı bilgisi dikkat çekiyor. Bu kadının fuhuş ağına kurban gittiği düşünülmekte. Epstein’in Florida’daki bir Türk emlakçı kadına tecavüz ettiği ve konuşmasını engellemek için tehditlerde bulunduğu, daha sonra kadını Napoli’ye götürerek çocuğunun bulunduğu yerlerde de tecavüzünü sürdürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Kamuya açıklanan bilgilerle B.K. ismi tekrar gündeme gelirken, başka bir Türk kadın da uçak kayıtlarında yer aldı.

İFADELER VE UÇAK KAYITLARI DETAYLARI AÇIYOR

Epstein’in Fransız ortağı Jan Luc Brunel’in Türkiye’ye düzenli ziyaretler gerçekleştirdiği biliniyor. Bir pilotun ifadesine dayanarak yapılan açıklamalarda, “Brunel’in Türkiye’den kız çocuklarını getirdiğinde yanında B.K. da vardı.” ifadesi yer almakta. Ancak bu B.K. ile mağdur B.K.’nın aynı kişi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Uçak kayıtlarında ise Banu isimli bir kadının adı geçiyor.

POTANSİYEL ÇOCUK KULLANIMI İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Pilotun 2010 yılında verdiği ifadeye göre, Türkiye’deki çeşitli otellerle işbirliği yapılarak çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulma gerekçesiyle otellerde seçimler yapıldığı ve kayıtların gösterdiği kadarıyla en az 4 çocuğun Epstein’ın şebekesine getirildiği ifade ediliyor. Ancak bu sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Ayrıca, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Banu isimli kadının Epstein ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve Prens Andrew’un yatırımcılarından biri olduğu bilgisi de gündemde.