Epstein Dosyaları: Türk Çocuk İddialarına Resmi Açıklama

epstein-dosyalari-turk-cocuk-iddialarina-resmi-aciklama

Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, “Türk çocuk” iddiasıyla paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Resmi açıklama, sosyal medyada yayılan dedikoduların asılsız olduğunu ortaya koydu. İşte konuya dair detaylar…

YENİ BELGELER DÜNYADA ŞOK ETKİSİ YARATTI

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu bulunan Jeffrey Epstein’ın hapishanede ölümü sonrası açıklanan yeni belgeler, dünya genelinde yankı buldu.

İDDİALAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Belgelerin tek tek ifşa edilmesinin ardından sosyal medya platformlarında “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” mesajıyla paylaşılan görüntüler ise büyük bir infiale yol açtı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya dair bir açıklama yaparak durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.
Gündem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da devreye girmesi planlanıyor. Bu sistem, maaş kesintileriyle çalışanlara ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlıyor. Tüm bilgiler mevcut.
Gündem

Özel Kız Yurdunda Korkutan Patlama Meydana Geldi

Serdivan'daki bir kız öğrenci yurdunun dinlenme odasında patlayan tüp, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yurttaki öğrenciler otellere yerleştirildi.
Gündem

TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’den Zorlu Mücadele Açıklaması

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor karşılaşmasının ardından zeminle ilgili sorunları dile getirerek, oyuncularının devre arasındaki şikayetlerini aktardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.