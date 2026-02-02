Epstein Dosyaları: Türk Çocuk İddialarına Resmi Açıklama

Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, “Türk çocuk” iddiasıyla paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Resmi açıklama, sosyal medyada yayılan dedikoduların asılsız olduğunu ortaya koydu. İşte konuya dair detaylar…
YENİ BELGELER DÜNYADA ŞOK ETKİSİ YARATTI
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu bulunan Jeffrey Epstein’ın hapishanede ölümü sonrası açıklanan yeni belgeler, dünya genelinde yankı buldu.
İDDİALAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Belgelerin tek tek ifşa edilmesinin ardından sosyal medya platformlarında “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” mesajıyla paylaşılan görüntüler ise büyük bir infiale yol açtı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya dair bir açıklama yaparak durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.