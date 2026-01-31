Epstein Dosyaları Yayınlandı: Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

Adalet Bakanlığı’nda Basın Toplantısı

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, Adalet Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, hapiste öLMÜŞ olan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’a dair yeni belgeleri değerlendirdi. Epstein, cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

EPSTEIN BELGELERİ KAMUOYUNA SUNULDU

Blanche, toplantıda Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein ile ilgili 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayımladığını duyurdu. Yayın sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin çalıştığını belirtti. Ayrıca, 2 bin videonun ve 180 bin fotoğrafın, Epstein ve çevresindekiler tarafından kaydedilen materyalleri kapsadığına dikkat çekti. Paylaşılan belgelerde kurbanların tanınmasını sağlayacak veriler, tıbbi veriler ve soruşturmaya zarar verecek diğer materyallere yer verildiği bilgisi verildi. Blanche, redaksiyon sürecinde Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini, fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini söyledi.

BAŞKAN TRUMP’A KARŞI BİR KORUMA GAYRETİ YOKTU

Blanche, Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının paylaşımında, dönemin başkanı Donald Trump’ı koruma amaçlı bir çaba içinde olmadıklarını ifade etti. Trump’a dair belgelerin, fotoğrafların ve bilgilerin paylaşımının yapıldığını belirten Blanche, “Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz konusunda temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz” dedi. Blanche, Trump’ın dosyalarla ilgili şeffaf olunması ve bu yönde talimat verdiğini söyledi. Ayrıca, ABD Kongresi üyelerinin tümünün belgelerin redakte edilmemiş hallerini görüntüleyebildiklerini aktardı. Bakan, Epstein belgelerinin yayınlanmasındaki gecikmenin ise kurbanların korunması için itinalı davranılmasından kaynaklandığını vurguladı.

KURBANLARIN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ

Hukukçu Bradley Edwards, Epstein’in istismar kurbanlarıyla ilgili belgelerde yapılan redaksiyonların yetersiz olduğunu savunarak, çok sayıda kurbanın mahremiyetinin ihlal edildiğini dile getirdi. Edwards, bakanlığın Epstein’in kurbanlarının tam listesine hâkim olduğunu ve redaksiyonların eksikliğinin hata olarak değerlendirilemeyeceğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, Epstein’e ilişkin son verilere erişim sağlamak isteyen kullanıcılardan 18 yaş üstünde olduklarını onaylamaları istendi.

BAĞIŞ ETKİNLİĞİNE DAVET MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Yeni yayımlanan veriler incelemeye devam ederken, ABD basınında Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 2015 yılında Epstein’i Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış etkinliğine davet ettiği bilgisi dikkat çekti. E-postada, Lutnick’in Epstein’in asistanı ile irtibat kurarak bu daveti yaptığı görüldü.

ELON MUSK’IN EPSTEİN İLE YAZIŞMALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Diğer taraftan, 2013 yılındaki yazışmalarda Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gidileceğini sorduğu öğrenildi. Önceki açıklamalarında Epstein’in sahibi olduğu adalarda bulunma davetlerini reddettiğini belirten Musk, yazışmalarında “Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?” ifadesini kullandığı gözlemlendi. Epstein’ın ise iki gün sonra verdiği yanıtta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu belirttiği bilgisi yer alıyor. Daha sonrasında Musk’ın Epstein’e “Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?” diye sorduğu anlaşıldı.

MUSK, TRUMP’A SUÇLAMALARDA BULUNDU

Musk, geçmişte Trump ile yakın ilişkisi olan bir isimken, geçtiğimiz yıl Trump ile aralarının bozulmasının ardından, Trump’ın Epstein dosyalarını yayınlamama sebebinin isminin bu dosyalarda geçmesi olduğunu iddia etmişti. Musk, geçmişte Epstein’in kendisini adasına davet ettiğini, ancak bunu geri çevirdiğini de sosyal medya üzerinden açıklamıştı. Epstein, cinsel istismar skandalı nedeniyle yargılanırken, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuş ve buna intihar edildiği iddiaları eşlik etmişti.