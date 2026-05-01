Epstein’in Gizli Notu Hücre Arkadaşında Bulundu

ABD’DE GİZLİ TUTULAN İNTİHAR NOTU İDDİASI

ABD’de çocuk istismarı nedeniyle büyük skandallara yol açan Jeffrey Epstein’ın, 2019 yılında yaşamına son vermeden önce kaleme aldığı ileri sürülen bir intihar notunun yaklaşık yedi yıl boyunca gizli tutulduğu belirtildi. Notun var olduğunun bilinmesine karşın, resmi makamların şimdiye dek herhangi bir inceleme yapmamış olması ise dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

NOTUN BULUNDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddiaya göre, söz konusu nota Epstein’ın aynı hücrede bulunan eski polis ve hükümlü Nicholas Tartaglione tarafından ulaşıldı. Tartaglione, notu hücrede bulduğu bir çizgi romanın içerisinde keşfettiğini ifade etti.

Notun, bir defterden ayrılmış sarı bir sayfaya yazıldığı ve “veda zamanı” ifadesini içerdiği öne sürülüyor. Bu olayın, Epstein’ın Temmuz 2019’da boynuna bez sarılı halde baygın halde bulunduğu ilk intihar girişiminden hemen sonrasında gerçekleştiği kaydediliyor.

AVUKATLARA TESLİM EDİLDİ

Tartaglione, notu cezaevi otoritelerine teslim etmeyerek, avukatlarına vermeyi tercih etti. Avukatları, notun doğruluğunu savunsa da, bu doğrulamayı nasıl gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Eski polis, bu tercihini Epstein’ın kendisini bir saldırıyla suçlayabileceğinden endişe ettiği gerekçesiyle açıkladı.

GİZLİ TUTMA KARARI ALINDI

Federal yargıcın, Tartaglione’nin davasıyla ilgili olarak notun gizli tutulmasını karara bağladığı bilgisi verildi. Yapılan başvuruda, notun Tartaglione’nin davasıyla doğrudan ilişkisinin olmadığı fakat Epstein’ın ölümü ve son günlerine dair önemli bir kanıt sunduğu ifade edildi.

İNCELENMEDİ VE KAMUOYUNA AÇIKLANMADI

Dikkate değer bir diğer durum ise notun bugüne kadar ne ABD Adalet Bakanlığı’nın ne de Epstein’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerin gözünden geçmemiş olması. Notun içeriği ise hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadı.

EPSTEİN’İN ÖLÜMÜNE DAİR SORULAR

Epstein, Temmuz 2019’da federal cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmış, duruşmayı beklerken New York’taki cezaevinde ölü bulunmuştu. Ölümü, cezaevindeki güvenlik zafiyetleri ve olası ihmal iddiaları nedeniyle uzun bir süre tartışılmaya devam etti.

Yetkililer ilk etapta olayı intihar olarak değerlendirmiş, Epstein daha önce bir saldırıya maruz kaldığını iddia etmişti. Tartaglione ise bu suçlamaları reddetmişti.

ÜNLÜLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Jeffrey Epstein’ın yıllar içerisinde pek çok ünlü ve nüfuzlu isimle bir arada bulunduğu fotoğraflar ve görüntüler gündeme gelmişti. Bu isimler arasında siyasiler, iş insanları ve ünlüler yer alıyor.

Özellikle Donald Trump ile 1990’ların sonu ve 2000’lerin başına ait Epstein Adası’nda çekilmiş fotoğrafları dikkat çekiyor. Trump, Epstein’i tanıdığını kabul etmesine rağmen, aralarının açıldığını ve uzun yıllardır görüşmediklerini belirtmişti.

Bunun yanı sıra Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimler de Epstein ile bağlantılarıyla sıkça anıldı. Özellikle Prens Andrew hakkında ortaya atılan ciddi suçlamalar uzun süre tartışma konusu oldu ve bu iddialar sonrasında Andrew prenslikten azledildi.