MHP’li Yıldız Umut Hakkında Uzlaşı Sağlandığını Açıkladı

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak rapor üzerinde çalışmalar devam ediyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bugün saat 14.00’te bir araya geldi. Toplantının süresi yaklaşık 2,5 saat olarak belirlendi. Toplantının ardından TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine dair rapora son şeklinin verileceği ve TBMM Başkanlığı’na sunulacağı bilgisine yer verildi.

MHP’DEN UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık.” dedi. Bu ifade, komisyonun ilerleyen çalışmaları için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, MHP’nin duyduğu umut vurgusu dikkat çekti.

BAHÇELİ’DEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirdiği grup toplantısında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” açıklamasında bulundu. Bu sözler, parti içindeki net duruşun ve hedeflerin açık bir şekilde ifade edildiği bir an olarak kayıtlara geçti.