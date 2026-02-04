MHP’li Yıldız Umut Hakkında Uzlaşı Sağlandığını Açıkladı

mhp-li-yildiz-umut-hakkinda-uzlasi-saglandigini-acikladi

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak rapor üzerinde çalışmalar devam ediyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bugün saat 14.00’te bir araya geldi. Toplantının süresi yaklaşık 2,5 saat olarak belirlendi. Toplantının ardından TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine dair rapora son şeklinin verileceği ve TBMM Başkanlığı’na sunulacağı bilgisine yer verildi.

MHP’DEN UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık.” dedi. Bu ifade, komisyonun ilerleyen çalışmaları için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, MHP’nin duyduğu umut vurgusu dikkat çekti.

BAHÇELİ’DEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirdiği grup toplantısında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” açıklamasında bulundu. Bu sözler, parti içindeki net duruşun ve hedeflerin açık bir şekilde ifade edildiği bir an olarak kayıtlara geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arka Sokaklar’ın Vedat Müdürü Murat Ormiyak’a Duygu Dolu Mesajlar

Arka Sokaklar dizisinin Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra huzurevinde yaşadığını ve mutsuz olduğunu açıkladı.
Gündem

İstanbul’da Klasik Komedi Oyunun Oyunu Sahne Alıyor

Michael Frayn'in ünlü eseri "Oyunun Oyunu", 6 Şubat Cuma akşamı Fişekhane'de, etkileyici bir kadro ile izleyiciyle buluşacak.
Gündem

Türk Sinemasına Veda: Necdet Kökeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında vefat etti ve İstanbul'da gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

SPOINT İnşaat Yatırımcılarla Sağlık ve Endüstriyel Projelere İmza Atacak

SPOINT İnşaat, sağlık, konaklama ve sanayi projelerindeki deneyimini, hızlı mobilizasyon ve güçlü mühendislikle birleştirerek, 2026’da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki yatırımlarında güvenilir bir ortak olmayı hedefliyor.
Gündem

TAFE Traktör Tarım Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

Dünyanın önde gelen traktör üreticisi TAFE, İzmir Tarım Fuarı'nda bahçe ve meyve yetiştiriciliğine uygun yeni nesil kompakt traktörlerini sergiliyor. Yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.