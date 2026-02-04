İstanbul’da Klasik Komedi Oyunun Oyunu Sahne Alıyor

TİYATRODA HAHAHALAR, İSTANBUL’A GELİYOR!

Tiyatronun sahne arkasındaki kahkaha dolu anların ve anlaşmazlıkların zenginliğini barındıran en sevimli hikâye İstanbul’a geliyor. Michael Frayn’ın klasik eseri “Oyunun Oyunu”, çok uzun zamandan beri beklenen bir prodüksiyonla 6 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Fişekhane Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARIYLA YENİDEN SAHNELENİYOR

Dünya genelinde kapalı gişe rekorları kıran bu eser, bu sefer Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon gibi tecrübeli isimlerin yorumlarıyla hayat bulacak. Üç usta oyuncunun sahnedeki enerjisi, karmaşası ve insani duyguları mükemmel bir uyumla izleyiciye aktarılıyor.

PROVA SÜRECİ, KOMEDİYE DÖNÜŞÜYOR

“Oyunun Oyunu”, aslında bir oyunun provalarını konu ediniyor. Ancak işte burada sihir başlıyor: Prova sırasında meydana gelen ufak kazalar, yanlış çıkışlar, unutulan replikler ve duygusal patlamalar, gerçek hayattaki karmaşadan çok daha komik bir hal alıyor. İzleyiciler, adeta perde arkasındaki samimi anlara göz atarmış gibi, tiyatronun en içten hallerini izliyor.

SANATIN VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN PORTRESİ

Michael Frayn’in bu eseri, yalnızca bir komedi değil; aynı zamanda sanatın, emeğin ve insan ilişkilerinin derinlikli bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.