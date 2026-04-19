Erbakan’dan Barrack’a Sert Tepki: Türkiye Mazlumların Umududur

Fatih Erbakan, Antalya Diplomasi Forumu’nda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Erbakan, Barrack’ın sözlerinin küresel güçlerin bölge üzerindeki niyetlerinin açık bir itirafı olduğunu öne sürdü.

BARRACK’IN İDDİALARI KABUL EDİLEMEZ

Erbakan, “Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır. Bu hadsiz elçinin en vahim iddiası; Türkiye ile katil İsrail arasındaki gerilimin sadece söylemden ibaret olduğu cümlesidir” dedi. Türkiye ve İsrail arasında bir ittifaktan bahsedilmesini kabul edilemez bir durum olarak nitelendiren Erbakan, bunun iç ve dış politikaya müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDU

Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki mazlum halklar için bir umut kaynağı olduğuna dikkat çeken Erbakan, “Türkiye-İsrail ittifakı, ne gelmişinizin ne de geçmişinizin göremeyeceği bir hayal ürünüdür” şeklinde konuştu.

İktidara da çağrıda bulunan Erbakan, forumda ülkenin egemenliğini ve milletin onurunu hedef alan açıklamalara karşı neden sessiz kalındığını sordu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ’NİN TEPKİSİ GÖSTERİLMELİ

Erbakan, “Bu küstahlık karşısında ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve kendisine nota verilmelidir” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili acil bir açıklama beklediklerini dile getiren Erbakan, Milli Görüş çizgisinin bölgeyi dizayn etmeye çalışan anlayışlara karşı durmaya devam edeceğini belirtti.