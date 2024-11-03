“Erbakan Yoksulluk Sınırını Aşmak İçin Asgari Ücret Önerdi”

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI GÜNDEMDE

Asgari ücret ile emekli maaş zammı Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı’nda, yoksulluk sınırının 70 bin TL olduğunu belirtti. Erbakan, “2 asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesi. 12 bin 500 TL’de kalmış olan emeklilerin de durumunun iyileştirilmesi ve emekli maaşının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETİN YÜKSELTİLMESİ GEREKİYOR

YRP Lideri Fatih Erbakan, asgari ücretin 35 bin TL’ye yükseltilmesi gerektiğini savunarak, iki maaş zammı ile ilgili şu açıklamada bulundu; “İki asgari ücret alan bir hane halihazırda yoksulluk sınırının altında kalıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için asgari ücretin en azından 35 bin TL’ye çıkarılması gerekiyor. Bu sayede, iki çalışanlı bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir düzeyine ulaşması mümkün olacak.”

MEVCUT ENFLASYON ORANLARI

Erbakan’ın açıklamasına göre, güncel enflasyon oranları dikkate alındığında, asgari ücrete yapılacak yüzde 20-25’lik bir artışın kısa sürede eriyeceği ve çalışanları açlık sınırının altında tutacağı ifade ediliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emekli maaş zammı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı; “12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi adına emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım.”