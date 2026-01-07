Ercan Havalimanı’nda Cinsel Taciz İddiası Gündemde

ercan-havalimani-nda-cinsel-taciz-iddiasi-gundemde

EDİNİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA OLAY

Ercan Havalimanı’nda hizmet veren bir yer hizmetleri şirketinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., aynı havalimanında görevli F.K. isimli kadını kadınlar tuvaletine girmesinin ardından takip etti.

YAN KABİNE GİRMİŞ VE RÖNTGEN ÇEKMİŞ

Şüpheli A.Ç.’nin, tuvalette bitişik kabine girdiği ve klozetin üzerine çıkarak, kabinlerin üst tarafından mağduru izlediği, bu davranışlarıyla röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Olay sonrası A.Ç., gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN ŞARTLI SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, A.Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi; bu bağlamda 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir kez en yakın polis merkezine giderek imza vermesine ve KKTC vatandaşı güvenilir bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına şart koydu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.