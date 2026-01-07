Ercan Havalimanı’nda Cinsel Taciz İddiası Gündemde

EDİNİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA OLAY

Ercan Havalimanı’nda hizmet veren bir yer hizmetleri şirketinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., aynı havalimanında görevli F.K. isimli kadını kadınlar tuvaletine girmesinin ardından takip etti.

YAN KABİNE GİRMİŞ VE RÖNTGEN ÇEKMİŞ

Şüpheli A.Ç.’nin, tuvalette bitişik kabine girdiği ve klozetin üzerine çıkarak, kabinlerin üst tarafından mağduru izlediği, bu davranışlarıyla röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Olay sonrası A.Ç., gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN ŞARTLI SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, A.Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi; bu bağlamda 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir kez en yakın polis merkezine giderek imza vermesine ve KKTC vatandaşı güvenilir bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına şart koydu.