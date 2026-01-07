Ercan Havalimanında Taciz Skandalında Şok Gelişme

ercan-havalimaninda-taciz-skandalinda-sok-gelisme

Edinilen bilgilere göre, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyetleri yürüten bir şirkette yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., aynı havalimanında görevli F.K. isimli kadını kadınlar tuvaletine girdikten sonra izlemeye aldı.

İZLEME İDDİASI

Şüphelinin, tuvaletteki bitişik kabine girdiği ve klozetin üzerine çıkarak kabinlerin üst bölümünden mağduru izlediği, bu eylemiyle röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. A.Ç., bu iddialar sebebiyle gözaltına alındı.

TUTUKSIZ YARGILAMA

Mahkeme, A.Ç.’nin tutuksuz yargılanması için 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir kez en yakın polis merkezine giderek imza vermesine ve KKTC vatandaşı güvenilir bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.