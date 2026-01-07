Ercan Havalimanında Taciz Skandalında Şok Gelişme

Edinilen bilgilere göre, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyetleri yürüten bir şirkette yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., aynı havalimanında görevli F.K. isimli kadını kadınlar tuvaletine girdikten sonra izlemeye aldı.

İZLEME İDDİASI

Şüphelinin, tuvaletteki bitişik kabine girdiği ve klozetin üzerine çıkarak kabinlerin üst bölümünden mağduru izlediği, bu eylemiyle röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. A.Ç., bu iddialar sebebiyle gözaltına alındı.

TUTUKSIZ YARGILAMA

Mahkeme, A.Ç.’nin tutuksuz yargılanması için 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir kez en yakın polis merkezine giderek imza vermesine ve KKTC vatandaşı güvenilir bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.